В Рогачеве мальчик съехал на тюбинге в Днепр и чуть не утонул

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О том, что случилось, стало известно, когда отец пятилетнего мальчика пришел в редакцию газеты «Свабоднае слова», чтобы поблагодарить мужчину, который помог ему спасти сына.

Евгений, отце мальчика, рассказал, что часто с семьей выезжает на природу, в том числе и зимой. В тот день семья ездила за покупками, а после сын попросил заехать на горку.

- Как получилось, что сын мгновенно оказался на ватрушке, сразу не понял. Скорее всего, он поскользнулся. Тюбинг с малышом покатился с горки, - восстанавливает события мужчина. Он бросился догонять, но скорость тюбинга была такой большой, что догнать его не получалось. При этом впереди была промоина в Днепре – тюбинг с мальчиком вылетел прямо в воду, его понесло течением. Отец мальчика бросился следом. Он говорит, что не знает, как справился бы, если бы не помощь мужчины, который в тот момент тоже был с сыном на горке – он и помог мальчику выбраться на берег. Папа 5-летнего мальчика жалеет, что из-за шока сразу не смог его поблагодарить.

Кстати, на это горке катаются и днем, и по вечерам. Напомним, катание не тюбинге – далеко не безобидное занятие. Ватрушка может развивать очень большую скорость, при этом остановить ее ребенок не может. Зимняя забава может закончиться трагически, зафиксировано уже несколько смертельных случаев: так, 15 декабря в Минском районе девятилетний мальчик во время катания на тюбинге с горки ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где он, к несчастью, скончался.

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