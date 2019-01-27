2019-01-27T10:34:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В машине у мужчины из Жодино нашли 60 кг насвая: «Говорил, что в коробках рыба»

За перевозку таких изделий грозит до 1020 рублей штрафа
Полина СВЕТЛОВА
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У жодинцев изъяли 3 коробки по 20 кг и 10 тысяч пакетиков с насваем. Фото: УВД Витебского облисполкомаУ жодинцев изъяли 3 коробки по 20 кг и 10 тысяч пакетиков с насваем. Фото: УВД Витебского облисполкома
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Крупную партию некурительного табачного изделия «Насвай» задержали на автодороге «Брест-Минск-граница Российской Федерации» возле деревни Сальники Толочинского района, сообщает УВД Витебского облисполкома. Сотрудники ГАИ остановили для проверки «Mercedes- Benz» - за рулем был 39-летний житель Жодино. Во время проверки салона милиционер обратил внимание на коробки, которые стояли за сиденьем водителя и были прикрыты одеялом. 38-летний пассажир автомобиля и хозяин груза пояснил, что купили рыбу в Смоленске, но в его словах не было уверенности и ощущалось волнение.

Сотрудники ГАИ решили проверить коробки - оказалось, что там находится некурительное табачное изделие «Насвай». Каждая из трех коробок весила по 20 кг. 38-летнего и 39-летнего жителей Жодино доставили для дальнейшего разбирательства в Толочинский РОВД. Проводится проверка.

За приобретение или хранение некурительных табачных изделий для сосания и жевания, например, насвая, весом до 50 граммов предусмотрен штраф до двух базовых величин (до 51 рублей).За перевозку, пересылку, приобретение и хранение таких изделий весом более 50 граммов грозит штраф до 40 базовых (до 1020 рублей) с конфискацией выручки и орудий (например, автомобиля) или административный арест с конфискацией или без.

За изготовление насвая — штраф до 45 базовых до (1147,5 рублей) с конфискацией орудий или без, или административный арест с конфискацией или без.

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