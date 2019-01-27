В Столбцах волк покусал четырех человек

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Вечером 26 января в милицию обратились сразу несколько человек, которые рассказали, что в Столбцах появился агрессивный волк, сообщает УВД Минского облисполкома. В больницу обратились четыре человека: недалеко от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, потом в этом же районе - еще на двоих прохожих. У пострадавших, как сообщили медики - множественные укушенные раны. Милиция стала искать животное. Следующее сообщение о волке поступило в милицию с улицы 17-го сентября. Мужчина, который там живет, рассказал, что волк стал бросаться на его автомобиль. Туда выбыли наряд департамента охраны и экипаж ГАИ. Чтобы обезвредить животное, милиционер-кинолог группы задержания использовал табельное оружие. Волка ранили в лапу – он убежал сначала в направлении поля, а потом в лес.

- Там милицейскими нарядами животное было блокировано, а прибывшими членами БООР - обезврежено, - рассказали в УВД.