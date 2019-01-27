В Минском районе при пожаре спасли 8 человек

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Сообщение о пожаре в поселке Городище поступило спасателям днем 26 января. Когда на место приехали подразделения МЧС, дым шел из квартиры на первом этаже двухэтажного дома. Когда начался пожар, хозяйка этой квартиры и ее сын были дома, но к моменту приезда спасателей они смогли сами выйти на улицу, рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС с помощью лестницы-палки спасли пару пенсионеров и еще одну женщину, которая живет по соседству. Хозяйку квартиры на втором этаже, ее 4-летнего сына и еще троих жильцов (в том числе 9-летнего ребенка) соседней квартиры спасли через трехколенную лестницу.

Помощь врачей понадобилась сыну хозяйки горящей квартиры и еще одной из спасенных. Они госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огонь повредил имущество, закоптил стены, потолок в комнате, на кухне, по всей площади лестничной клетки. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.