2019-01-27T13:28:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 28 января: до минус 9, снег и гололед

А ночью температура опустится до -22
Полина СВЕТЛОВА
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Если отправитесь на вечернюю прогулку - утепляйтесь!Если отправитесь на вечернюю прогулку - утепляйтесь!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В ночь на понедельник, 28 января, будет по-настоящему морозно: ожидается до -22 градусов, на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Так морозно будет не везде – в некоторых районах синоптики прогнозируют от минус 9 до минус 15.

Днем потеплеет – максимальная температура в середине дня – от минус 3 до минус 9. А местами и вовсе ожидается до плюс 1 градуса. В Брестской и Гродненской может пойти небольшой снег, будет слабая метель. Днем он трансформируется в мокрый снег.

А пока на улице комфортная зимняя погода, не сидите дома- отправляйтесь кататься на коньках и лыжах. Если любите более спокойный отдых, выбрать тоже есть из чего: например, можно сходить в Ботанический сад посмотреть на ледовые скульптуры или побросаться подушками в НЛО, разрисовывать необычных животных огромными карандашами в человеческий рост на выставке Future live.

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