2019-01-27T14:57:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лукашенко направил соболезнование президенту Бразилии в связи с жертвами при прорыве плотины

Плотину прорвало 25 января, пока известно примерно о четырех десятках погибших
Полина СВЕТЛОВА
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Поток грязи обрушился на административные здания и дома жителей. Фото: GloboПоток грязи обрушился на административные здания и дома жителей. Фото: Globo
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Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате прорыва плотины в штате Минас-Жерайс. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси эту новость восприняли с глубокой скорбью.

- В эти тяжелые минуты мы разделяем вместе с вами боль и горе незаменимой потери, - сказано в послании. Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших.

По сообщению бразильского телеканала Globo, прорыв дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс произошел 25 января - потоки грязи хлынули в административные здания и дома жителей. Погибли около 40 человек, еще 252 пропали без вести. Местные власти не исключают, что это не окончательное число погибших. В больницах оказывают помощь 23 пострадавшим. На поиски пропавших может уйти несколько недель, спасателям помогают добровольцы.

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