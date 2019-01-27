Российская фигуристка Алина Загитова: «Спасибо Минску и всем болельщикам»

Олимпийская чемпионка сфотографировалась с игрушками, которые поклонники бросали на лед во время двух ее выступлений в Минске

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- Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня, - написала Алина в своем Инстаграм. - Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду - вы лучшие. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение.

Спортсменка поблагодарила своих тренеров и фанатов. Фото: instagram.com/azagitova/

Алина Загитова стала второй на Чемпионате Европы. Спортсменка была расстроена таким результатом, хоть старалась и не показывать эмоций.

- Хорошо, что попала в тройку. Могло и этой медали не быть. Я радуюсь. Но хотелось откатать лучше, - сказала Загитова на пресс-конференции.