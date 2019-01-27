2019-01-27T16:22:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Ирина Кривко стала 7-й в масс-старте этапа Кубка мира

Гонку выиграла Лаура Дальмайер
Полина СВЕТЛОВА
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Белорусская биатлонистка допустила два промаха. Фото: Белорусская федерация биатлонаБелорусская биатлонистка допустила два промаха. Фото: Белорусская федерация биатлона
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В итальянском Антхольце завершился масс-старт этапа Кубка мира. Первой к финишу пришла немка Лаура Дальмайер – она преодолела дистанцию в 12,5 км за 35 минут 32,8 секунды. Дальмайер допустила только один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала чешка Маркета Давидова, третьей - немка Ванесса Хинц.

Белоруска Ирина Кривко заняла 7-е место. Она дважды промахнулась - на первой и четвертой стрельбе.

В 17:30 стартует масс-старт у мужчин – он завершит шестой этап Кубка мира по биатлону.

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