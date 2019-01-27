2019-01-27T17:33:24+03:00
Минск
КП Беларусь

Реконструкцию трассы Минск-Гродно завершат к 1 мая

В планах – капитальный ремонт участка магистрали М10
Полина СВЕТЛОВА
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Трассу М6 планируют открыть меньше, чем через 4 месяцаТрассу М6 планируют открыть меньше, чем через 4 месяцаФото: Алеся ДОБЫШ
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Об этом рассказал в эфире «Беларусь 1» министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. А дальше в планах - капитальный ремонт участка магистрали М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин). Алексей Авраменко отметил, что для этого задействуют деньги частного партнера.

- Где-то к концу года приступить к реконструкции данной дороги. Все будет решаться по итогам международного конкурса, и как раз будет возможность посмотреть интерес инвесторов к реализации таких проектов в инфраструктуре, как проекты ГЧП, - добавил Алексей Авраменко.

Реконструкция этой автодороги ведется с 2016 года. Известно, что после реконструкции разрешенная скорость на всей трассе увеличится до 100 км/ч. Сообщалось, что трасса М6 будет платной. Сейчас в Беларуси около 1,5 тысячи километров платных дорог.К 2021 году их протяженность составит 1786 километров

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