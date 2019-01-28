Два автомобиля такси столкнулись в Новополоцке

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В 9 утра 27 января два автомобиля столкнулись в Новополоцке. Авария произошла на улице Комсомольской. За рулем LADA Granta был 30-летний новополочанин. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 49-летний мужчина. Водитель LADA Granta с травмами госпитализирован в Новополоцкую центральную городскую больницу. Второй водитель не пострадал.

Как рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома, оба автомобиля - такси, они принадлежат разным фирмам-перевозчикам. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.