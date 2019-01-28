2019-01-28T13:41:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Фигуристы на чемпионате Европы делали селфи с Лукашенко

Белорусский президент стал на коньки, чтобы приветствовать фигуристов
Алиса МИЕЛОФОН
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Фигуристы после чемпионата делали селфи с белорусским президентом. Фото: president.gov.by.Фигуристы после чемпионата делали селфи с белорусским президентом. Фото: president.gov.by.
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Александр Лукашенко на чемпионате Европы по фигурному катанию стал на коньки, чтобы приветствовать спортсменов. Он выразил восхищение мужеством фигуристов. «Всю жизнь простояв на льду на коньках и делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!" - сказал президент.

После гала-концерта и выступления победителей спортсмены делали селфи с Александром Лукашенко. Снимок с белорусским президентом, который сделал россиянин Никита Кацалапов, опубликовал в своем Твиттере белорусский фигурист Юрий Гулицкий. Комментаторы обратили внимание на светло-серую куртку-бомбер, в которую одет президент. Многие пишут, что хотели бы такую же. На официальном сайте президента тоже есть фото селфи с фигуристами, только с другого ракурса.

Первое селфи с Александром Лукашенко опубликовала Виктория Рачицкая, белоруска, живущая в Австрии, в 2017 году. Снимок был сделан в Минске во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. «Очаровал и покорил всех!» - так подписала фото Виктория.

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