2019-01-28T10:52:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Кто видел Павла Ганцелева? Новополоцкий ГОВД устанавливает обстоятельства смерти мужчины

С 6 января Ганцелева разыскивали, 22 января нашли его тело
Наталья ПАРТОЛИНА
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Обстоятельства убийства Павла Ганцелева выясняют правоохранительные органы. Фото: социальные сети.Обстоятельства убийства Павла Ганцелева выясняют правоохранительные органы. Фото: социальные сети.
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Новополоцкая милиция ищет людей, которые могли бы пролить свет на обстоятельства гибели 42-летнего Павла Ганцелева. Ценность имеют любые свидетельские показания: обращаться в правоохранительные органы просят тех, кто видел Павла накануне его исчезновения (вечером 6 января) или что-то знает об обстоятельствах его гибели.

Павел Ганцелев ушел из дома около девяти часов вечера 6 января и не вернулся. Мужчину разыскивали две недели. 22 января возле дома 165 по улице Молодежной нашли тело. Оказалось, что это Павел Ганцелев. На трупе были следы, которые указывали на криминальный характер смерти.

Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах).

Правоохранительные органы просят всех, кто что-либо знает о том, что произошло с Павлом Ганцелевым, обратиться по телефонам: 102, 8 (029) 710-18-44. Гарантируется конфиденциальность. За значимые сведения будет выплачено вознаграждение.

Недавно Новополоцк потрясла еще одна трагедия. 17 января там пропала 51-летняя Ольга Кураш. Ее тело нашли в Ушачском районе. В убийстве Ольги признался ее сын. Мужчине 31 год, он жил в одной квартире вместе с матерью. Почему мужчина так жестоко расправился с матерью, выясняет следствие.

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