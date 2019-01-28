Охотились на зайца, подстрелили зубра: в Бресте троих человек будут судить за незаконную охоту

За животное из Красной книги они заплатили больше 58 тысяч рублей компенсации ущерба

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Охоту на зубра возле Беловежской пущи, по версии следствия, организовали двое местных жителей. Они вышли в лес на зайца.

- Когда охотничьи собаки выследили зубра в зоне на удалении до 50 км от национального парка Беловежская пуща, обвиняемые по предварительной договоренности начали его преследование. После подхода к животному А. произвел один выстрел, С. - три выстрела, - делятся подробностями дела в прокуратуре Брестского района.

Третий охотник присоединился к коллегам, когда дошло дело до разделки туши. За этим занятием их и застали специалисты Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и участковый.

Убитого зубра из Красной книги оценили в 58 800 рублей. В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб.

Разрешения на добычу зубра у них не было. Двоих будут судить по статье «Незаконная охота», третьего - за незаконную разделку животного. Им грозит штраф, ограничение свободы или заключение с лишением права заниматься определенной деятельностью.

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- в нацпарке есть основной генофонд зубров - это здоровые животные. И есть резервный - это больные, ослабленные, самцы старше 16 лет и самки старше 18 лет. Это зубры, которые не участвуют в воспроизводстве, - рассказывает главный охотовед Беловежской пущи Олег Щитов. - Таких зубров можно добывать. Животных из основного генофонда стрелять нельзя. (читать далее)