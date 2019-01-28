2019-01-28T11:39:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина в темноте сидел на проезжей части без фликера, на него наехал «Фольксваген»

От полученных травм пешеход скончался на месте
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина сидел на проезжей части в темноте, на него наехал автомобиль. Фото: ГАИ.Мужчина сидел на проезжей части в темноте, на него наехал автомобиль. Фото: ГАИ.
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Смерть человека повлекло ДТП в Солигорском районе. Авария произошла около 19.15 на 22-м километре автодороги Н-9441 Слуцк - Погост. Недалеко от деревни Погост на проезжей части, прямо на полосе движения автомобилей, сидел человек. На него наехал автомобиль «Фольксваген Гольф». Сидящий не был обозначен световозвращающим элементом. От полученных травм он скончался на месте.

Погибший - 46-летний житель Солигорска. За рулем автомобиля был 18-летний житель Слуцка. Молодой человек получил права только полгода назад.

По факту ДТП проводится проверка, рассказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

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