Рецидивиста на выходе из колонии задержали за кражу

Мужчина вышел из колонии, и его сразу же задержали по подозрению в краже. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Пока мужчина сидел за кражи из дачных домиков, милиция доказала его причастность к еще одной

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52-летнего мужчину, который был осужден за кражи из дачных домиков, задержали прямо на выходе из колонии. Житель Рогачевского района отсидел 2,5 года в исправительной колонии строгого режима. Он был причастен к нескольким кражам. Правоохранительные органы подозревали, что на счету мужчины больше аналогичных эпизодов, но он все отрицал.

Пока мужчина отбывал наказание, у сотрудников Рогачевского РОВД появились неопровержимые доказательства его причастности к краже садового инвентаря в одном из дачных домов в 2013 году, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Игоря Гришкевича. Когда 23 января его освободили из колонии, за воротами вора-рецидивиста уже поджидали оперативники. Сейчас он в ИВС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.