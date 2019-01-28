В Гродно избитую собаку привязали и бросили в чистом поле, а под Брестом пса били о дерево и проломили голову

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Информация о двух страшных случаях жестокого обращения с животными появилась в сети. В Гродно в десятиградусный мороз кто-то привязал и оставил в поле в микрорайоне Ольшанка пса со сломанной лапой. Собаку случайно заметил с балкона местный житель. Волонтеры спасли пса и отвезли в клинику, пишет NewGrodno. По словам волонтеров, собака была «не худой, а скелет, не замерзший, а льдинка». Ветеринары нашли у пса перелом бедренной кости со смещением. Волонтеры назвали собаку Джек и сейчас ищут ему передержку или дом. Возможно, Джек - породистая собака, визуально он похож на стаффа.

В Брестской области волонтеры спасают собаку, которую избили и бросили умирать в лесном массиве недалеко от кладбища в г. п. Ружаны. 26 января пса обнаружила школьница. Судя по фото, которые сделали на месте волонтеры, собаку били головой о находящееся неподалеку дерево - ствол дерева окровавлен.

Контакты для тех, кто хочет помочь в спасении пострадавших собак: +375 (29) 796-53-13, Татьяна (курирует собаку, найденную в Ружанах), + 375 (33) 623-78-79, Лена, +375 (33) 607-93-44, Люда, +375 (29) 583-70-15, Рита, +375 (29) 785-00-14, Настя (волонтеры пункта временного содержания животных в Гродно).