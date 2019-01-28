В Молодечно женщина позвонила в милицию и призналась, что задушила восьмилетнего сына

В Молодечно женщину задержали, ее подозревают в убийстве восьмилетнего сына. Фото: Следственный комитет.

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Вечером 26 января трагедия разыгралась в Молодечно. В милицию позвонила женщина и рассказала, что задушила своего сына. Когда сотрудники милиции приехали на место, они действительно нашли восьмилетнего мальчика мертвым. Его смерть носила криминальный характер, сообщает Следственный комитет.

29-летнюю мать ребенка задержали. У женщины обнаружили признаки психического расстройства, ее поместили в медучреждение и выставили пост охраны.

Женщина одна воспитывала ребенка, жила в квартире вместе с родственниками. Никто из членов семьи не был судим и не состоял на каком-либо учете. В числе находящихся в социально опасном положении семья не значилась. Обстоятельства произошедшего выясняются, точную причину смерти ребенка устанавливают эксперты.