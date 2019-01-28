В Оршанском районе сельчанин собирал боеприпасы и сгружал их в сарай с мусором

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Четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, граната Ф1 без запала, пять патронов - такую коллекцию насобирал 56-летний житель деревни Левки Оршанского района. Все это мужчина собрал в близлежащем лесу и на полях во время прогулок. Что-то просто лежало на поле после проведения сельхозработ, некоторые предметы он выкопал из земли. Все находки он просто скидывал в сарай, где они и хранились вперемешку с бытовым мусором.

Обыск санкционировала прокуратура после того, как в милицию поступила информация об импровизированном арсенале. Все боеприпасы изъяты, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 вывезла их в безопасное место и обезвредила. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.