2019-01-28T14:43:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске 12-летний мальчик угнал машину, чтобы доехать до горки

Ребенок катался по городу, пока автомобиль не заглох
Алиса МИЕЛОФОН
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12-летний мальчик угнал машину и катался по городу, пока автомобиль не заглох.12-летний мальчик угнал машину и катался по городу, пока автомобиль не заглох.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Бобруйский школьник 21 января угнал автомобиль. Машину нашли в течение часа, она была брошена в городе. Когда выяснилось позже, автомобиль угнал 12-летний мальчик.

Начальник ИДН Первомайского РОВД Бобруйска рассказал об обстоятельствах этого необычного угона телеканалу «Бобруйск 360». Мальчик после занятий в секции гандбола отпросился у мамы покататься с горки. Шел по улице, увидел автомобиль, дверь которого была открыта, а в замке зажигания торчали ключи.

-У мальчика были навыки вождения, его научил отец. Он решил доехать до горки, сел в машину и поехал. На оживленном перекрестке не решился повернуть налево. Подъехал к лежащему полицейскому, остановился, пропустил идущих в школу детей, они заметили его за рулем и помахали ему руками. Поехал дальше. Потом машина заглохла, мальчик бросил ее и пошел домой. Объяснил, что собирался вечером отогнать автомобиль на место.

Подросток с 10 лет стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, на его счету – кражи денег и велосипеда. По иронии судьбы, машину он угнал у учителя физкультуры, который ведет секцию по гандболу. По возрасту мальчик не подлежит уголовной ответственности, теперь его судьбу будет решать комиссия по делам несовершеннолетних.

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