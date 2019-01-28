2019-01-28T15:47:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столине мужчина истыкал сожительницу ножом и убежал

Мужчина набросился на женщину во время совместной пьянки
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мужчина напал с ножом на сожительницу.Мужчина напал с ножом на сожительницу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Множественные колото-резаные ранения грудной клетки и спины получила 34-летняя женщина после попойки со своим сожителем. Это произошло 26 января в деревне Маньковичи, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

Что было причиной нападения, выясняют правоохранительные органы. Пострадавшая женщина в больнице, она в тяжелом состоянии. Мужчина после того, как изрезал ее ножом, сбежал. Его нашли и задержали в Столине. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.

У пострадавшей женщины трое детей, младшему еще не исполнилось и полугода. Это их общий ребенок с мужчиной, который на нее напал.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ГАИ Гродно: два пешехода без фликеров стали участниками ДТП и попали в больницу
Молдованин предложил белорусскому пограничнику взятку, чтобы тот не проверял его купе
Бывшего директора дрогичинской фармкомпании осудили на 7 лет за взятку в $25 тысяч
Пьяные бесправники в Черикове украли за ночь две машины
Нацбанк: золотой запас Беларуси превысил 41 тонну
Под Гродно водители всем миром вытаскивали из кювета перевернувшийся микроавтобус
Часть употребил сам, часть продал, остальное изъяли. В Бресте осудили мужчину за незаконный оборот особо опасного психотропа
Конец января в Беларуси: скользко, слякотно, туманно
Волк, который напал на людей в Столбцовском районе, оказался бешеным, объявлен карантин
В Бобруйске 12-летний мальчик угнал машину, чтобы доехать до горки
В Оршанском районе сельчанин собирал боеприпасы и сгружал их в сарай с мусором
В Молодечно женщина позвонила в милицию и призналась, что задушила восьмилетнего сына
В Гродно избитую собаку привязали и бросили в чистом поле, а под Брестом пса били о дерево и проломили голову
Рецидивиста на выходе из колонии задержали за кражу
Мужчина в темноте сидел на проезжей части без фликера, на него наехал «Фольксваген»
Охотились на зайца, подстрелили зубра: в Бресте троих человек будут судить за незаконную охоту
Кто видел Павла Ганцелева? Новополоцкий ГОВД устанавливает обстоятельства смерти мужчины
Фигуристы на чемпионате Европы делали селфи с Лукашенко