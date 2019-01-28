В Столине мужчина истыкал сожительницу ножом и убежал

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Множественные колото-резаные ранения грудной клетки и спины получила 34-летняя женщина после попойки со своим сожителем. Это произошло 26 января в деревне Маньковичи, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

Что было причиной нападения, выясняют правоохранительные органы. Пострадавшая женщина в больнице, она в тяжелом состоянии. Мужчина после того, как изрезал ее ножом, сбежал. Его нашли и задержали в Столине. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.

У пострадавшей женщины трое детей, младшему еще не исполнилось и полугода. Это их общий ребенок с мужчиной, который на нее напал.