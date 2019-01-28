2019-01-28T16:35:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Волк, который напал на людей в Столбцовском районе, оказался бешеным, объявлен карантин

Город Столбцы и деревня Слобода будут на особом положении два месяца
Алиса МИЕЛОФОН
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Волк, который нападал на людей, оказался бешеным.Волк, который нападал на людей, оказался бешеным.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Карантин из-за бешеного волка на два месяца наложен на деревню Слобода и город Столбцы. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на ведущего ветеринарного врача Столбцовской районной ветеринарной станции Марию Касперович. В лаборатории исследовали мозг волка и обнаружили признаки заболевания.

27 января на окраине города и в деревне проведен подворный обход. Здесь нужно привить всех домашних котов и собак, поэтому ветстанция работает на три часа дольше - с восьми утра до восьми вечера.

Напомним, 26 января в районную больницу обратились четыре человека, которых искусал волк. Мужчину и женщину он покусал недалеко от железнодорожной станции. В этом же районе позже он напал еще на одну пару. Потом волк бросался на автомобиль на улице 17-го сентября. Туда выбыли сотрудники милиции, они застрелили животное.

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