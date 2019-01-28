2019-01-28T17:35:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Часть употребил сам, часть продал, остальное изъяли. В Бресте осудили мужчину за незаконный оборот особо опасного психотропа

8 лет лишения свободы и конфискация всего имущества - приговор суда
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
За операции с особо опасным психотропным веществом молодой человек приговорен к восьми годам лишения свободы.За операции с особо опасным психотропным веществом молодой человек приговорен к восьми годам лишения свободы.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Житель Брестского района осужден за незаконный оборот особо опасного психотропного вещества. Это альфа-PVP. Правоохранительные органы установили, что он купил в Минске не менее 2,2 грамма психотропа и перевозил его по территории страны. Часть употребил сам, часть сбыл. Остальное у него изъяла милиция.

Суд Ленинского района Бреста признал 22-летнего молодого человека виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке и незаконном сбыте психотропного вещества (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса). 8 лет он должен провести в колонии, с конфискацией всего имущества, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу суда.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ГАИ Гродно: два пешехода без фликеров стали участниками ДТП и попали в больницу
Молдованин предложил белорусскому пограничнику взятку, чтобы тот не проверял его купе
Бывшего директора дрогичинской фармкомпании осудили на 7 лет за взятку в $25 тысяч
Пьяные бесправники в Черикове украли за ночь две машины
Нацбанк: золотой запас Беларуси превысил 41 тонну
Под Гродно водители всем миром вытаскивали из кювета перевернувшийся микроавтобус
Конец января в Беларуси: скользко, слякотно, туманно
Волк, который напал на людей в Столбцовском районе, оказался бешеным, объявлен карантин
В Столине мужчина истыкал сожительницу ножом и убежал
В Бобруйске 12-летний мальчик угнал машину, чтобы доехать до горки
В Оршанском районе сельчанин собирал боеприпасы и сгружал их в сарай с мусором
В Молодечно женщина позвонила в милицию и призналась, что задушила восьмилетнего сына
В Гродно избитую собаку привязали и бросили в чистом поле, а под Брестом пса били о дерево и проломили голову
Рецидивиста на выходе из колонии задержали за кражу
Мужчина в темноте сидел на проезжей части без фликера, на него наехал «Фольксваген»
Охотились на зайца, подстрелили зубра: в Бресте троих человек будут судить за незаконную охоту
Кто видел Павла Ганцелева? Новополоцкий ГОВД устанавливает обстоятельства смерти мужчины
Фигуристы на чемпионате Европы делали селфи с Лукашенко