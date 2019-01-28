Часть употребил сам, часть продал, остальное изъяли. В Бресте осудили мужчину за незаконный оборот особо опасного психотропа

За операции с особо опасным психотропным веществом молодой человек приговорен к восьми годам лишения свободы. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Житель Брестского района осужден за незаконный оборот особо опасного психотропного вещества. Это альфа-PVP. Правоохранительные органы установили, что он купил в Минске не менее 2,2 грамма психотропа и перевозил его по территории страны. Часть употребил сам, часть сбыл. Остальное у него изъяла милиция.

Суд Ленинского района Бреста признал 22-летнего молодого человека виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке и незаконном сбыте психотропного вещества (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса). 8 лет он должен провести в колонии, с конфискацией всего имущества, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу суда.