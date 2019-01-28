Под Гродно водители всем миром вытаскивали из кювета перевернувшийся микроавтобус

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Пример водительской взаимопомощи на дорогах - недалеко от Гродно всем миром вытащили из кювета микроавтобус. Об этом сайту АвтоГродно рассказал очевидец Илья. Мужчина также принимал участие в спасении «микрика», а его видеорегистратор тем временем снимал происходящее.

Авария произошла в пятницу, 25 января. Микроавтобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся. По словам очевидца, дорога была настолько скользкой, что, когда он вышел из своего авто, чтобы поспешить на помощь, поскользнулся и едва не упал. Рядом с местом аварии остановились другие легковые автомобили и один автобус. Все поспешили на помощь и вскоре поставили микроавтобус на колеса. Как утверждает Илья, никто не пострадал. Очевидец не исключает, что микроавтобус занесло, когда он пытался избежать столкновения с резко затормозившим перед ним автомобилем.