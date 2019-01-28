Нацбанк: золотой запас Беларуси превысил 41 тонну
Золотые запасы страны за прошедший год потяжелели на одну тонну, сообщили в Национальном банке.
Таким образом, совокупный вес драгметаллов в банковских слитках, являющихся частью Госфонда драгоценных металлов и камней республики и находящихся в ведении белорусского Нацбанка, превысил 40-тонный рубеж. И на 1 января 2019 года «золотой запас Беларуси» завесил на 41,2 тонны.
Размер золотого запаса в тоннах золотого эквивалента сохраняет тенденцию к росту. Фото: nbrb.by.
– Ценности золотого запаса находятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещены на соответствующих счетах и депозитах за границей, – объяснили в главном финучреждении страны. – При необходимости данные драгоценные металлы могут быть проданы, обменены или применены в финансовых расчетах.
И пояснили, что весомый золотой запас позволяет сохранять доверие резидентов и нерезидентов, а кроме того, поддерживает способности Нацбанка и правительства Беларуси исполнять взятые на себя финобязательства, вести монетарный вектор политики.
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