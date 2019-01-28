2019-01-28T19:28:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяные бесправники в Черикове украли за ночь две машины

Одно авто подожгли в кювете, второе – бросили
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Бесправники загнали угнанное авто в кювет и подожгли его там. Фото: МВД.Бесправники загнали угнанное авто в кювет и подожгли его там. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Несколько преступлений за ночь, 17 января, в Чериковском районе совершили два ранее судимых за кражи молодых человека, сообщают в МВД.

Подспорьем криминальных происшествий стала беспечность граждан. Белую шестерку 21- летний и 17-летний угонщики нашли в родном Черикове незапертой. Но на угнанном «ВАЗ-21063» далеко не уехали. У обоих молодых людей нет водительских прав и достаточных навыков вождения, они просто-напросто выехали в кювет недалеко от деревни Горки. Там они подожгли и бросили украденное авто.

Незадачливым ворам пришлось бы возвращаться в город пешком, если бы во дворе частного дома в Горках они не увидели черный «Москвич». Машина была незапертой и с ключом в замке зажигания. На втором угнанном авто вернулись в Чериков и бросили его, как только не смогли заехать под гору.

Угнать «Москвич» не составило труда: машина была незапертой и с ключом в замке зажигания. Фото: МВД.

Угнать «Москвич» не составило труда: машина была незапертой и с ключом в замке зажигания. Фото: МВД.

Преступников задержали на следующий день после «похождений», возбуждено уголовное дело, им грозит до 6 лет тюрьмы. Кроме того, фигуранты подозреваются и в других противоправных деяниях.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ГАИ Гродно: два пешехода без фликеров стали участниками ДТП и попали в больницу
Молдованин предложил белорусскому пограничнику взятку, чтобы тот не проверял его купе
Бывшего директора дрогичинской фармкомпании осудили на 7 лет за взятку в $25 тысяч
Нацбанк: золотой запас Беларуси превысил 41 тонну
Под Гродно водители всем миром вытаскивали из кювета перевернувшийся микроавтобус
Часть употребил сам, часть продал, остальное изъяли. В Бресте осудили мужчину за незаконный оборот особо опасного психотропа
Конец января в Беларуси: скользко, слякотно, туманно
Волк, который напал на людей в Столбцовском районе, оказался бешеным, объявлен карантин
В Столине мужчина истыкал сожительницу ножом и убежал
В Бобруйске 12-летний мальчик угнал машину, чтобы доехать до горки
В Оршанском районе сельчанин собирал боеприпасы и сгружал их в сарай с мусором
В Молодечно женщина позвонила в милицию и призналась, что задушила восьмилетнего сына
В Гродно избитую собаку привязали и бросили в чистом поле, а под Брестом пса били о дерево и проломили голову
Рецидивиста на выходе из колонии задержали за кражу
Мужчина в темноте сидел на проезжей части без фликера, на него наехал «Фольксваген»
Охотились на зайца, подстрелили зубра: в Бресте троих человек будут судить за незаконную охоту
Кто видел Павла Ганцелева? Новополоцкий ГОВД устанавливает обстоятельства смерти мужчины
Фигуристы на чемпионате Европы делали селфи с Лукашенко