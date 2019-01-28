Пьяные бесправники в Черикове украли за ночь две машины

Бесправники загнали угнанное авто в кювет и подожгли его там. Фото: МВД.

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Несколько преступлений за ночь, 17 января, в Чериковском районе совершили два ранее судимых за кражи молодых человека, сообщают в МВД.

Подспорьем криминальных происшествий стала беспечность граждан. Белую шестерку 21- летний и 17-летний угонщики нашли в родном Черикове незапертой. Но на угнанном «ВАЗ-21063» далеко не уехали. У обоих молодых людей нет водительских прав и достаточных навыков вождения, они просто-напросто выехали в кювет недалеко от деревни Горки. Там они подожгли и бросили украденное авто.

Незадачливым ворам пришлось бы возвращаться в город пешком, если бы во дворе частного дома в Горках они не увидели черный «Москвич». Машина была незапертой и с ключом в замке зажигания. На втором угнанном авто вернулись в Чериков и бросили его, как только не смогли заехать под гору.

Угнать «Москвич» не составило труда: машина была незапертой и с ключом в замке зажигания. Фото: МВД.

Преступников задержали на следующий день после «похождений», возбуждено уголовное дело, им грозит до 6 лет тюрьмы. Кроме того, фигуранты подозреваются и в других противоправных деяниях.