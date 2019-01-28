Бывшего директора дрогичинской фармкомпании осудили на 7 лет за взятку в $25 тысяч

Коррупционер получил деньги за обеспечение исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, сговорившись с иностранными коммерческими фирмами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В понедельник, 28 января, в райсуде Дрогичина вынесли приговор бывшему руководителю местного фармацевтического общества «Экзон», сообщают в Верховном суде.

Мужчину обвиняли в получении крупной взятки размером 25 тысяч долларов. Сообщается, что на должности директора коррупционер получил «вознаграждение» за контракт по поставке фармпродукции и необходимых спецификаций. В преступной схеме были задействованы житель Минска и два зарубежных юрлица с регистрацией в Израиле и Гонконге. За вышеназванную сумму коррупционер пообещал полностью соблюсти их интересы. А получив взятку, нечистый на руку директор похлопотал о своевременной оплате по контрактам, приказал бухгалтеру предприятия перечислить деньги на счета «партнеров».

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам исправительной колонии усиленного режима. У преступника конфискуют имущество и на 5 лет лишат его права занимать организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные должности.

Приговор еще может быть опротестован.