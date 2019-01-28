Молдованин предложил белорусскому пограничнику взятку, чтобы тот не проверял его купе

За дачу взятки иностранца могут посадить на 5 лет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Неприятный инцидент произошел на границе с Украиной в пункте пропуска «Словечно» вечером в субботу, 26 января, уточняют в Госпогранкомитете.

Гражданин Модовы, который ехал в поезде «Кишинев – Санкт-Петербург», решился на дачу взятки сотруднику погранконтроля. Мужчина предложил пограничнику деньги, чтобы тот не проверял купе, в котором он ехал через границу.

Досмотрев вагон и личные вещи иностранца, пограничники вскоре поняли, почему тот так старательно пытался избежать проверки и даже пошел на преступление. С собой мужчина вез спиртные напитки в объеме сильно превышающем разрешенную на ввоз в Беларусь норму.

Теперь злоумышленнику грозит двойное наказание: за правонарушение и за попытку дачи взятки. Молдованин задержан, против него возбудили уголовное дело, по статье «за взятку» ему грозит максимально 5 лет заключения.