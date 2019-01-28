2019-01-28T21:04:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГАИ Гродно: два пешехода без фликеров стали участниками ДТП и попали в больницу

Аварии с пешеходами произошли в минувшие выходные
Надежда БУТОВИЧ
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Пешеходы, которых в темноте не разглядели водители, получили в ДТП серьезные травмы. Фото: ГАИ ГРодно.Пешеходы, которых в темноте не разглядели водители, получили в ДТП серьезные травмы. Фото: ГАИ ГРодно.
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Непростые условия на дорогах, а также беспечность пешеходов привели к серьезным ДТП в минувшие выходные, сообщают в ГАИ Гродненской области.

Так поздно вечером в субботу, 26 января, примерно около 24.00 часов под колесами «Фольксвагена Пассат», которым управлял 31-летний мужчина, оказалась пенсионерка. ДТП случилось рядом с деревней Обухово Гродненского района на участке автотрассы М6. Ближе к полуночи опустился густой туман, а женщина шла прямо по проезжей части трассы и была без фликеров. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Схожая авария с участием пешехода произошла ночью около 03.00 часов с 26 на 27 января, на дороге республиканского значения Р44 вблизи деревни Плебановцы Волковысского района. 24-летний пешеход без фликеров шел по проезжей части трассы попутно двигавшимся авто и оказался под колесами «Хонды Цивик». В ДТП пешеход получил серьезные травмы головы, многочисленные переломы и сейчас находится в больнице.

ГАИ проводит проверку.

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