2019-01-28T21:32:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Гродно перевела мошенникам 165 рублей за билеты на концерт Егора Крида

Но выступление любимого исполнителя обманутая белоруска так и не увидела
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка посчитала, что сумма за билеты на Егора Крида не занижена, а значит обмана быть не может. Фото: соцсети.Девушка посчитала, что сумма за билеты на Егора Крида не занижена, а значит обмана быть не может. Фото: соцсети.
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Гродненские правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщают в УВД Гродненского областного исполкома.

Жертвой преступников стала 22-летняя жительница Гродно, уточняют в пресс-службе. Девушка, 1997 года рождения, страстно желала попасть на концерт Егора Крида, который проходил в Минске 3 ноября. Билеты на мероприятие смогла найти только у перекупщика, как она думала.

Молодой человек «из интернета» сообщил, что у него есть лишних три билета на концерт популярного поп-исполнителя. Продавец хотел получить 165 рублей за все три билета, и эта сумма устроила молодую гродненку. Девушка посчитала, что цена билетов не занижена, а значит, они не поддельные.

Деньги девушка перевела на указанный счет, а продавец после этого.. испарился. Обманутая фанатка Егора Крида отправилась в милицию.

Правоохранители выяснили, что деньги «ушли» в Российскую Федерацию, мошенники пока не установлены.

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