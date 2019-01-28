2019-01-28T21:59:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Болгарии и двух провинциях Китая вспышка африканской чумы свиней: Беларусь ограничила импорт

Минсельхозпрод принял меры ветконтроля
Надежда БУТОВИЧ
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В Минсельхозпроде говорят о необходимости защиты крупных свинокомплексов страны. Фото: pixabay.com.В Минсельхозпроде говорят о необходимости защиты крупных свинокомплексов страны. Фото: pixabay.com.
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В Международном эпизоотическом бюро сообщили о случаях заболевания африканской чумой свиней в Болгарии и Китае. В связи с этим свои меры приняли в белорусском Минсельхозпроде, информирует belta.by со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.

Уточняется, что вспышка вируса зарегистрирована в двух болгарских областях, Силистренская и Добричская, а также в нескольких китайских регионах: автономном районе Нинся-Хуэйский и провинции Ганьсу.

Из-за АЧС Беларусь вводит временные ограничения на ввоз свинины из названных выше местностей Китая и Болгарии. Под запрет попадают не только живые свиньи, но и животные восприимчивых к инфекции видов из зоопарков и цирков, а также свинина, продукты и сырье из нее (в том числе кабанятина), другие продукты переработки.

Также в белорусском департаменте предупреждают о крайней необходимости применения допмер обеспечения биологической безопасности и защиты крупных свинокомплексов и ферм, а также хозяйств всех форм собственности.

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