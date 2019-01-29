Минское «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счетом 2:3

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В первом периоде ЦСКА, являющийся одним из лидеров КХЛ, имел серьезное преимущество. Динамовцы часто удалялись и действовали в меньшинстве. Во втором периоде хорошо сыграли хоккеисты "Динамо". Капитан минчан Алексей Терещенко совершил индивидуальный проход к воротам "армейцев" и отдал передачу под бросок Евгения Лисовца. Защитник белорусского клуба точно поразил левый угол ворот Ильи Сорокина - 1:0. "Зубры" продолжили остро атаковать, и на 35-й минуте Евгений Ковыршин, воспользовавшийся передачей Андрея Степанова, увеличил преимущество "Динамо" - 2:0. В третьем периоде минчанам пришлось выдержать серьезный прессинг со стороны московского ЦСКА. Соперникам удалось сократить отставание, разыграв комбинацию после ошибки защитников "Динамо". Олимпийский чемпион Кирилл Капризов завершил розыгрыш партнеров. В конце основного времени встречи Михаил Науменков отважился на бросок от синей линии и сравнял счет - 2:2. В овертайме игра в формате 3х3 получилась открытой, и в обмене опасными моментами преуспели хоккеисты ЦСКА, которые усилиями Кирилла Капризова, сделавшего голевой дубль, забросили победную шайбу - 3:2. Минское "Динамо" завершило выездную серию и очередной матч проведет на домашней площадке 31 января против "Адмирала" из Владивостока, пишет belta.by.