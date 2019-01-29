В Минске столкнулись МАЗ и Audi: трех человек спасли, один погиб. Фото: МЧС

Авария произошла в два часа ночи на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом

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На месте ДТП сотрудникам ГАИ понадобилась помощь спасателей. Пожарные при помощи специального инструмента спасли водителя легкового автомобиля и еще двоих пассажиров. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи они были госпитализированы. Также спасатели извлекли из Audi еще одного пассажира - он погиб, сообщает МЧС.