В Шкловском районе механизатор вынес из горящего дома 90-летнюю соседку

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Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом был уже охвачен пламенем. Но отважные соседи не бросили односельчан в беде. 90-летнюю бабушку, которая сама не может ходить, вынес из дома механизатор ОАО «Александрийское». К счастью, пенсионерка не пострадала. Но ее сын, спасаясь из горящего дома, получил ожоги 1 - 2-й степени 30% тела. Как потом выяснилось, мужчину разбудил автономный пожарный извещатель, который жильцы установили самостоятельно несколько лет назад.

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. В результате огнем повреждена веранда, кровля, стены и имущество в кухне дома. Одна из версий пожара - неосторожность сына хозяйки при курении, сообщает МЧС.