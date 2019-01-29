Беларусь выступит в первом полуфинале на «Евровидении-2019»

Международный музыкальный конкурс пройдет в Тель-Авиве в Израиле с 14 по 18 мая. Первый полуфинал назначен на 14 мая

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В конкурсе примут участие 42 страны. В каждом полуфинале (второй пройдет 16 мая) выступят представители 18 стран. По результатам жеребьевки Беларусь будет в одном полуфинале со Словенией, Чехией, Черногорией, Кипром, Сербией, Финляндией, Польшей, Венгрией, Эстонией, Португалией, Сан-Марино, Исландией, Грузией, Австралией, Бельгией, Украиной, Грецией. Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу.

Страны «большой пятерки» - Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания - и организатор конкурса этого года, Израиль, автоматически попадают в финал 18 мая, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Испания, Франция и Израиль будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Италия и Великобритания - второго.

Тем временем Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок для участия в Национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2019». Менее чем за неделю с момента объявления отбора в адрес медиахолдинга поступила 31 заявка из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании и США. Как правило, наибольшее количество заявок поступает в последние дни приема, но некоторые участники отборов прошлых лет уже включились в конкурсную гонку. Среди них - Анжелика Пушнова, Michael Soul (Михаил Сосунов) и группа «PROвокация», сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.