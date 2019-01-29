Уже сегодня 120 000 от «Евроопт» разыграет солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок

А кроме этого, своих обладателей найдут три внедорожника и два приза по 40 000 рублей

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Считаные часы остались до розыгрыша 105-го тура самой народной белорусской игры «Удача в придачу!». Кому же достанется главный приз - 120 000 рублей, которые можно потратить хоть на машину, хоть на квартиру, хоть на несколько отпусков? Счастливчика определит Валерий Скорожонок, солист легендарных «Песняров»! Также своих обладателей найдут два денежных приза по 40 000 рублей, а еще три внедорожника «Джили Эмгранд Х7». А кроме этого, среди покупателей «Евроопт» будет разыграно более 20 000 денежных призов.

Розыгрыш 105-го тура игры «Удача в придачу!» состоится во вторник, 29 января, в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Посмотреть розыгрыш можно в прямом эфире на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Желаем всем удачи!