2019-01-29T11:57:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко изменил Генплан Минска

24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны отрезали для строительства многоэтажек и школы
Эвика ОТТО
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Александр Лукашенко изменил генплан Минска. Фото: БелТААлександр Лукашенко изменил генплан Минска. Фото: БелТА
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25 января президент подписал Указ №29, который внес изменения в Генеральный план Минска, утвержденный 23 апреля 2003 года. Он был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Итак, согласно документу из ландшафтно-рекреационной зоны в районе улицы Павлины Меделки (Новинки) исключается земельный участок площадью 24 гектара. Он делиться на две подзоны: для многоквартирных домов с параметрами плотной застройки ( 16 га) и общеобразовательной школы (4 га). Еще 4 гектара занимает улично-дорожная сеть.

Фрагмент генплана Минска. Фото: pravo.by

Фрагмент генплана Минска. Фото: pravo.by

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