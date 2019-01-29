Александр Лукашенко изменил Генплан Минска

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25 января президент подписал Указ №29, который внес изменения в Генеральный план Минска, утвержденный 23 апреля 2003 года. Он был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Итак, согласно документу из ландшафтно-рекреационной зоны в районе улицы Павлины Меделки (Новинки) исключается земельный участок площадью 24 гектара. Он делиться на две подзоны: для многоквартирных домов с параметрами плотной застройки ( 16 га) и общеобразовательной школы (4 га). Еще 4 гектара занимает улично-дорожная сеть.