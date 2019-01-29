В Кобринском районе украли двух пятнистых оленей

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С заявлением о пропаже благородных животных обратился руководитель ОАО «Днепро-Бугское» Кобринского района. Мужчина сообщил, что олени пропали из вольера в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело.

- В совершении кражи подозревается тракторист местного хозяйства, 37-летний житель агрогородка Ореховский. Он задержан. Устанавливаются соучастники, - рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко «СБ. Беларусь сегодня».

Правоохранители оценили сумму ущерба - 1000 рублей.

ОАО «Днепро-Бугское» разводит оленей с 1990-х. Это было первое оленеводческое хозяйство в Беларуси, а в лучшие времена количество голов достигало тысячи. Оленей разводили в основном из-за ценных пантов, которые продавали по всему Советскому Союзу. Сегодня это уже невыгодно.

- Пантами уже не занимаемся, выгода не стоит затрат и усилий. Оленей держим для экзотики, продаем в агроусадьбы. В вольере 165 особей. Но кому-то понадобилось залезть в вольер и убить двух красавцев. Милиция разбирается, - рассказал директор хозяйства Владимир Савчук.