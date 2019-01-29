2019-01-29T13:02:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Комплексная проверка боеготовности армии началась в Беларуси

Из запаса планируют призвать 1,4 тысячи человек
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Из запаса планируют призвать 1,4 тысячи человек.Из запаса планируют призвать 1,4 тысячи человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 29 января в Вооруженных Силах Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВС под руководством начальника Генштаба ВС – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева. К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения. В ходе мероприятия планируется призвать из запаса около 1,4 тыс. человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.

Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба ведомства.

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