2019-01-29T13:42:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

22-летнего парня, которого искали под Волковыском, нашли мертвым

Предварительная причина смерти - самоубийство
Полина ПАСТЕРНАК
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Молодого человека из Волковыска нашли мёртвым.Молодого человека из Волковыска нашли мёртвым.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Искать молодого человека начали 26 января. Мама парня обратилась в милицию: сказала, что он ушел из дома и целые сутки о нем ничего не было известно.

Милиция начала поисковую кампанию, и на следующий день рядом с деревней Пекари сотрудники обнаружили его тело.

Основная версия его смерти согласно УВД Гродненского облисполкома - самоубийство.

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