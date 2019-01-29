22-летнего парня, которого искали под Волковыском, нашли мертвым

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Искать молодого человека начали 26 января. Мама парня обратилась в милицию: сказала, что он ушел из дома и целые сутки о нем ничего не было известно.

Милиция начала поисковую кампанию, и на следующий день рядом с деревней Пекари сотрудники обнаружили его тело.

Основная версия его смерти согласно УВД Гродненского облисполкома - самоубийство.