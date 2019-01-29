В торговом центре Минска изъяли 312 пар кроссовок New Balance

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Случай произошел еще 10 января в одном из торговых центров на проспекте Победителей. Сотрудниками УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП КМ Центрального РУВД г. Минска было обнаружено, что кроссовки New Balance продаются без документов, подтверждающих согласие правообладателя на введение их в гражданский оборот. Общая стоимость конфискованных кроссовок составила 78 000 рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по части 3 статьи 9.21 («Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности») КоАП Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, сообщает официальный представитель Центрального РУВД г. Минска Елена Свиридова.