2019-01-29T15:11:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся

32-летний водитель врезался в дерево на автодороге Щучин - Каменка - Скидель
Эвика ОТТО
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В Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся. Фото: ГАИ Гродненской областиВ Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся. Фото: ГАИ Гродненской области
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Случай произошел около 16.00 28 января в Гродненском районе. Водитель, не имеющий водительских прав, ехал на автомобиле «Форд Эскорд» со стороны города Скидель. Во время движения он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина решил скрыться с места ДТП, а вместо себя подослал жену. Однако женщина в разговоре с сотрудниками ГАИ все-таки рассказала, кто именно был за рулем. К слову, во время столкновения водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Гродненской области.

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