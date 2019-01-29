В Борисовском районе трое выпили стеклоомыватель: мужчины умерли, женщина в реанимации

Два человека умерли, один в реанимации - все трое выпили стеклоочиститель-незамерзайку. Фото: Следственный комитет.

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Застолье, которое устроили вечером 23 января супруги и их приятель в деревне Полелюм Борисовского района, закончилось трагически. Гость после вечеринки ушел домой и там умер. Супругов доставили в больницу. Муж скончался, а жена в реанимации.

По информации Следственнго комитета, троица пила низкозамерзающую стеклоомывающую жидкость.

- Следственно-оперативной группой опрошены местные жители, проведены первоначальные проверочные мероприятия. В ходе осмотра дома изъяты полимерная пятилитровая бутылка со светло-голубой жидкостью, а также чашки с ее остатками. Назначен ряд экспертиз на предмет установления отравляющих веществ, точной причины смерти граждан и иных обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.