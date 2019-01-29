2019-01-29T15:51:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Борисовском районе трое выпили стеклоомыватель: мужчины умерли, женщина в реанимации

Правоохранительные органы проводят проверку
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Два человека умерли, один в реанимации - все трое выпили стеклоочиститель-незамерзайку. Фото: Следственный комитет.Два человека умерли, один в реанимации - все трое выпили стеклоочиститель-незамерзайку. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Застолье, которое устроили вечером 23 января супруги и их приятель в деревне Полелюм Борисовского района, закончилось трагически. Гость после вечеринки ушел домой и там умер. Супругов доставили в больницу. Муж скончался, а жена в реанимации.

По информации Следственнго комитета, троица пила низкозамерзающую стеклоомывающую жидкость.

- Следственно-оперативной группой опрошены местные жители, проведены первоначальные проверочные мероприятия. В ходе осмотра дома изъяты полимерная пятилитровая бутылка со светло-голубой жидкостью, а также чашки с ее остатками. Назначен ряд экспертиз на предмет установления отравляющих веществ, точной причины смерти граждан и иных обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Беларусь в 2022 году примет Всемирную олимпиаду по шахматам
В Италии снизили пенсионный возраст и ввели безусловный доход
Гродненские спасатели сняли собаку с плывущей по Неману льдины
В Минске пройдет забег #ЗаКаханне ко Дню всех влюбленных
В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус
В Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся
В торговом центре Минска изъяли 312 пар кроссовок New Balance
22-летнего парня, которого искали под Волковыском, нашли мертвым
Комплексная проверка боеготовности армии началась в Беларуси
В Кобринском районе украли двух пятнистых оленей
Александр Лукашенко изменил Генплан Минска
Уже сегодня 120 000 от «Евроопт» разыграет солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок
Беларусь выступит в первом полуфинале на «Евровидении-2019»
В Шкловском районе механизатор вынес из горящего дома 90-летнюю соседку
В Минске столкнулись МАЗ и Audi: трех человек спасли, один погиб
Минское «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счетом 2:3
В Болгарии и двух провинциях Китая - вспышка африканской чумы свиней: Беларусь ограничила импорт