2019-01-29T16:11:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус

Водитель микроавтобуса оказался зажат - на помощь приехали спасатели
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В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус. Фото: МЧСВ Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус. Фото: МЧС
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29 января на трассе Р-31 Бобруйск - Паричи - Калинковичи в двух километрах от деревни Красновка столкнулись лоб в лоб микроавтобус IVEKO и трактор МТЗ-82.1. Работники МЧС с применением ручного гидравлического инструмента Weber-Hydraulik деблокировали 26-летнего водителя микроавтобуса. После осмотра медиков мужчину с предварительным диагнозом «перелом правой ноги» госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель трактора в медицинской помощи не нуждался, сообщает МЧС.

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