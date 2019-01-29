В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус

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29 января на трассе Р-31 Бобруйск - Паричи - Калинковичи в двух километрах от деревни Красновка столкнулись лоб в лоб микроавтобус IVEKO и трактор МТЗ-82.1. Работники МЧС с применением ручного гидравлического инструмента Weber-Hydraulik деблокировали 26-летнего водителя микроавтобуса. После осмотра медиков мужчину с предварительным диагнозом «перелом правой ноги» госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель трактора в медицинской помощи не нуждался, сообщает МЧС.