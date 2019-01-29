В Минске пройдет забег #ЗаКаханне ко Дню всех влюбленных

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Участники смогут выбрать дистанцию для себя: кто-то может пробежать всего 1,5 км, кто-то - 6 км, а самым спортивным предложат трассу на 12 км. Среди дистанций есть еще и парная - в виде сердца. Что это значит? Это эстафета 1,5 км плюс 4,5 км. Каждый участник пары бежит свой отрезок трассы. Решение о том кто из пары бежит первый, а кто второй отрезок трассы, принимают сами участники. На финише каждый участник пары получает медаль, сообщает improve.by.

Однако участвовать в забеге могут и пока еще одинокие участники - а вдруг на трассе вы встретите свою любовь.

К слову, организаторы позаботились о том, чтобы забег был организован по всем правилам. Каждый получит индивидуальный номер, питьевую воду на дистанции, медаль финишера. В парке будет дежурить скорая помощь. После финиша участников ожидает горячий чай с печеньем, открытки. Также будет организовано место для переодевания и хранения вещей. Выдача номеров для иногородних начнется с 8.30. В 9.50 всех ждет разминка, а в 10.00 - старт.