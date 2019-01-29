Беларусь в 2022 году примет Всемирную олимпиаду по шахматам

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Минспорта, НОК и Белорусская федерация шахмат начали подготовку к масштабным Играм – Всемирной олимпиаде по шахматам, которую наша страна примет в 2022 году. Соответствующий контракт с ФИДЕ (Прим. – Международной шахматной федерацией) был подписан во вторник, 29 января, сообщает belta.by.

К слову, у белорусов в этом виде спорта есть все шансы на первенство, уверены в БФШ:

– Не так давно один из ведущих белорусских гроссмейстеров, Владислав Ковалев, одержал победу в представительном турнире в Нидерландах. В Беларуси также сильна женская команда: прогрессирует Ольга Баделько, вернется Анастасия Зезюлькина, подрастает молодежь, – рассказала Анастасия Сорокина, председатель федерации.

В ФИДЕ также пошли навстречу белорусской стороне и согласились снизить стоимость затрат на проведение соревнований примерно на 30%. Кроме Олимпиады, которая пройдет в «Минск-Арене», Беларусь примет в 2020 году женский Кубок мира по шахматам, затем в 2021 – Кубок мира среди мужчин и конгресс ФИДЕ в 2022 году.