Минтруда: с 1 февраля увеличен размер минимального потребительского бюджета

Теперь на работающего белоруса полагается 451 рубль в месяц, а студенту – почти 334 рубля

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На три ближайших месяца, с 1 февраля по 30 апреля, в Беларуси устанавливаются новые размеры минимальных потреббюджетов (МПБ), информирует belta.by.

МПБ установлены в средних ценах за декабрь прошлого года в среднем на душу населения. В итоге, минимальный бюджет на одного в семье из четырех человек составит чуть более 351 рубля в месяц и 382 рубля в молодой семье из трех человек.

Работающие потратят в месяц минимально 451 рубль, пенсионеры и студенты и того меньше: 353,5 и 333,88 рубля соответственно. Для детей минимальные потреббюджеты такие: чуть более 284 рубля на малышей до 3 лет, почти 374 рубля на детсадовцев (3-6 лет), и немногим более 382 рублей на детей от 6 до 18 лет.

Напомним, в МПБ учитываются все возможные расходы в течение месяца: еда, одежда, обувь, затраты на коммуналку и бытовые услуги, проезд на транспорте и связь, траты, связанные с покупкой мебели, предметов культурно-бытового или хозяйственного предназначения, развлечения и лекарства, и другие.