Минчанин «заработал» $25 тысяч, уговорив людей брать кредиты и отдавать деньги ему

Мужчина обещал платить по чужим кредитам, но просто присваивал деньги и исчезал. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Во вторник, 29 января, в Подмосковье задержали 44-летнего минчанина, который больше 1,5 находился розыске, информируют в пресс-службе МВД.

Белоруса сотрудники полиции арестовали в Подольске в Московской области. Минчанина Михаила Набаровского объявили в межгосударственный розыск в июле 2017 года. Мужчину подозревают в махинациях, связанных с кредитами, ценными документами и имуществом.

Сообщается, что в период с 2013 по 2017 год мошенник входил в доверие к знакомым из Минска и Минской области, уговаривая их оформить на себя кредитные договора, а деньги передать ему. Кроме того, он обманом присвоил чужие ценные бумаги и имущество.

Выгода преступника превысила 55 тысяч рублей, расследуются одиннадцать уголовных дел, известно о семи потерпевших.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции мошенника.