2019-01-29T19:46:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин «заработал» $25 тысяч, уговорив людей брать кредиты и отдавать деньги ему

Мошенника задержали на территории России
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина обещал платить по чужим кредитам, но просто присваивал деньги и исчезал.Мужчина обещал платить по чужим кредитам, но просто присваивал деньги и исчезал.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Во вторник, 29 января, в Подмосковье задержали 44-летнего минчанина, который больше 1,5 находился розыске, информируют в пресс-службе МВД.

Белоруса сотрудники полиции арестовали в Подольске в Московской области. Минчанина Михаила Набаровского объявили в межгосударственный розыск в июле 2017 года. Мужчину подозревают в махинациях, связанных с кредитами, ценными документами и имуществом.

Сообщается, что в период с 2013 по 2017 год мошенник входил в доверие к знакомым из Минска и Минской области, уговаривая их оформить на себя кредитные договора, а деньги передать ему. Кроме того, он обманом присвоил чужие ценные бумаги и имущество.

Выгода преступника превысила 55 тысяч рублей, расследуются одиннадцать уголовных дел, известно о семи потерпевших.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции мошенника.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?
Два суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств
Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации
В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
В Слуцке 77-летняя пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла
Минтруда: с 1 февраля увеличен размер минимального потребительского бюджета
Беларусь в 2022 году примет Всемирную олимпиаду по шахматам
В Италии снизили пенсионный возраст и ввели безусловный доход
Гродненские спасатели сняли собаку с плывущей по Неману льдины
В Минске пройдет забег #ЗаКаханне ко Дню всех влюбленных
В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус
В Борисовском районе трое выпили стеклоомыватель: мужчины умерли, женщина в реанимации
В Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся
В торговом центре Минска изъяли 312 пар кроссовок New Balance
22-летнего парня, которого искали под Волковыском, нашли мертвым
Комплексная проверка боеготовности армии началась в Беларуси
В Кобринском районе украли двух пятнистых оленей
Александр Лукашенко изменил Генплан Минска
Уже сегодня 120 000 от «Евроопт» разыграет солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок
Беларусь выступит в первом полуфинале на «Евровидении-2019»
В Шкловском районе механизатор вынес из горящего дома 90-летнюю соседку
В Минске столкнулись МАЗ и Audi: трех человек спасли, один погиб
Минское «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счетом 2:3
В Болгарии и двух провинциях Китая - вспышка африканской чумы свиней: Беларусь ограничила импорт