2019-01-29T21:06:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку

Мужчина был в тот вечер пьян
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина побежал прятаться во дворы, но его следы на снегу привели милиционеров прямо к дому.Мужчина побежал прятаться во дворы, но его следы на снегу привели милиционеров прямо к дому.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Дебошира «подшофе» молодечненским правоохранителям удалость обнаружить по следам на снегу, сообщают в УВД Минского облисполкома.

34-летний местный житель ночью в субботу, 26 января, переходя дорогу на улице Великий Гостинец со всей сил пнул кузов авто, за рулем которого находилась 21-летняя автоледи. Девушка сделала хулигану замечание, на что тот ударил и девушку, а затем побежал во дворы. Потерпевшая позвонила в милицию и правоохранители быстро нашли «обидчика». Убегая, тот оставил много четких следов на снегу.

Когда молодечненца задержали, он даже не смог объяснить почему стал махать ногами и кулаками, скорее всего причиной было количество выпитого им спиртного. Утром в милицию обратились к еще одним заявлением на «ночного дебошира»: перед нападением на девушку, мужчина разбил стеклянную дверь в ресторане, в котором «заседал».

Против мужчины возбуждены уголовные дела за хулиганство и порчу имущества.

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