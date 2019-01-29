В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
Дебошира «подшофе» молодечненским правоохранителям удалость обнаружить по следам на снегу, сообщают в УВД Минского облисполкома.
34-летний местный житель ночью в субботу, 26 января, переходя дорогу на улице Великий Гостинец со всей сил пнул кузов авто, за рулем которого находилась 21-летняя автоледи. Девушка сделала хулигану замечание, на что тот ударил и девушку, а затем побежал во дворы. Потерпевшая позвонила в милицию и правоохранители быстро нашли «обидчика». Убегая, тот оставил много четких следов на снегу.
Когда молодечненца задержали, он даже не смог объяснить почему стал махать ногами и кулаками, скорее всего причиной было количество выпитого им спиртного. Утром в милицию обратились к еще одним заявлением на «ночного дебошира»: перед нападением на девушку, мужчина разбил стеклянную дверь в ресторане, в котором «заседал».
Против мужчины возбуждены уголовные дела за хулиганство и порчу имущества.
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