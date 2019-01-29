2019-01-29T21:28:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации

Женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина не справилась с управлением и вылетела на авто в кювет, где столкнулась в деревом. Фото: ГАИ Минской области.Женщина не справилась с управлением и вылетела на авто в кювет, где столкнулась в деревом. Фото: ГАИ Минской области.
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Серьезное ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, произошло во вторник, 29 января, на Случчине, сообщают в УВД Минского облисполкома.

33-летняя сельчанка села за руль «Крайслер Конкорд» с самого утра еще затемно, на заднее сиденье женщина посадила своего 10-летнего сына. Специального удерживающего устройства для ребенка в авто не было, к тому же мамаша, которая садилась с утра за руль уже нетрезвой, даже не потрудилась пристегнуть мальчика ремнем безопасности.

Машина была без страховки и техосмотра, а автоледи никогда не имела водительского удостоверения. Фото: ГАИ Минской области.

Машина была без страховки и техосмотра, а автоледи никогда не имела водительского удостоверения. Фото: ГАИ Минской области.

Недалеко от деревни Весея на автотрассе Р43 нетрезвая автоледи не справилась с управлением и вылетела на легковушке в кювет, где врезалась в дерево. Мальчик в произошедшей аварии получил серьезные травмы, он находится в реанимации. Женщина никогда не имела водительского удостоверения и не пыталась его получить, а машина была без техосмотра и страховки, уточнили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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