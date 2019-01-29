Два суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств

Подростки причиняют себе вред, не находя поддержки и помощи от взрослых. Фото: pixabay.com.

С начала года отмечается рост трагических происшествий среди несовершеннолетних

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В Гомельской области наблюдается снижение числа суицидальных происшествий, сообщают в Генпрокуратуре. Однако на этом фоне отмечается рост самоубийств среди несовершеннолетних.

– Складывается крайне неблагоприятная ситуация. Двое детей погибли, совершив суицид, еще четверо – парасуицидники (Ред.: причинили намеренный вред здоровью), – рассказал Виктор Морозов, прокурор Гомельщины.

В регионе необходима корректировка работы субъектов по профилактике, уверены в надзорном ведомстве. И подчеркнули, что по их мнению, психиатрическая служба в регионе в недостаточной мере выполняет свои функции:

– Задачи по эффективной реабилитации, устранению факторов и снижению рисков по самоубийствам не ведется в полной мере, – резюмировал Морозов.

В итоге ряду служб, в том числе, педиатрической, психиатрической, социально-психологической и другим поручили наладить оперативный обмен информацией о подростках с суицидальными наклонностями. Решено применять и новые подходы по выявлению таких детей и работе с их семьями.